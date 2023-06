Michelle Causo, il ritratto: «Cresciuta in un contesto difficile, era più matura della sua età». Il volontariato, il fidanzato, gli amici

di Emilio Orlando

Per tutti era Misci. Chi aveva conosciuto Michelle Maria Causo, la ricorda intelligente, sorridente, «una brava ragazza» nonostante una vita difficile, e proprio per questo molto più matura per la sua età. «Agitata ma sempre pronta ad aiutare chi aveva bisogno, anche in classe» la ricordano i compagni del liceo Gassman, distante cento metri da dove è stata trovata cadavere.

Il volontariato

Aveva compiuto 17 anni lunedì scorso, un giorno prima di papà Gianluca, separato dalla madre ma molto legato a Misci. Con il fidanzato, con cui stava da due anni, faceva volontariato in piscina, dove assisteva i disabili nella vasca. Ma nonostante fosse cresciuta in una delle periferie più problematiche della Capitale, con una percentuale elevatissima di disagio sociale, abbandono, disperazione ed illegalità dilagante, Michelle aveva scelto si studiare al liceo psicopedagogico, dove aveva un profitto eccellente ed era stata sempre promossa.

Lo zio è un ex sottufficiale della Guardia di Finanza in pensione e Michelle abitava con lui insieme alla madre e alla zia, in un appartamento della zona.

