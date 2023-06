Maturità 2023, mamma 18enne alla seconda prova con la figlia neonata in braccio. Coccolata da preside e prof

di Redazione web

Appena nata e già tra i banchi di scuola. Non è una bimba prodigio, ma la necessità di una giovane mamma, che dovendo affrontare la maturità a Cassino, non sapeva a chi lasciare la piccola e così l'ha portata con sè, lasciandola coccolare dai professori per permetterle di svolgere l'esame.

Che esame

La 18enne, studentessa dell'IIS San Benedetto di Cassino, provincia di Frosinone, ha preparato la piccola di due mesi, con tanto di cambi, ciuccio e biberon ed all'ora dell'esame si è presentata in aula. La dirigente scolastica, Maria Venuti, insieme agli altri prof non ha esitato ad aiutare la giovane mamma, permettendole di svolgere il compito come tutti i suoi coetanei.

Aiuto da tutti

«Abbiamo fatto in modo che tutto avvenisse secondo le regole, la ragazza è stata nel corridoio insieme a tutti gli altri maturandi a sostenere la prova. Quando necessario, però, per allattare la piccola e per altri bisogni, la ragazza si è potuta allontanare per le necessità della figlia dopodiché ha proseguito la prova», le parole della preside di Cassino, che ovviamente era al corrente della condizione speciale della ragazza, che ha frequentato l'anno scolastico finché le è stato possibile, considerando che ha partorito lo scorso aprile.

Da non dimenticare

Stando a casa con la piccola, la maturanda è riuscita comunque a chiudere l'anno, grazie all'aiuto di compagni e professori che le hanno permesso di seguire le lezioni a distanza.

