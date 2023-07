MagicSplash, ecco il nuovo parco acquatico alle porte di Roma. Da Onda del Caribe a TikiBay, le novità da non perdere

Il parco divertimenti MagicLand apre gli orizzonti a MagicSplash, il parco acquatico inaugurato lo scorso weekend fuori Roma. Leggo è stato invitato all’inaugurazione presentata da Metis Di Meo che ha accompagnato gli ospiti in questo paradiso di refrigerio grande quanto sette campi di calcio, immerso tra piante tropicali ed esotiche. Questa sabbia bianca, appositamente trasportata nella Capitale, per offrire agli ospiti un maggiore refrigerio, incornicia una piaggia di ombrelloni in paglia naturale e comodi lettini, ben separato l’uno dall’altro.

Il divertimento fa rima con Onda del Caribe, piscina ad onde di duemila metri quadrati. Per i più piccoli l’offerta è la Tiki Bay, con cinque scivoli e una piscina di quasi mille metri quadri. Si accompagna con la LAgura Riburon e Cala Tortuga, con scivoli formato famiglia. E per chi preferisce la privacy c’è Playa Paraiso, area riservata a tutto confort, compresa una vasca idromassaggio privata, con Bayahine, il paradiso dei massaggi.

Il parco, aperto fino al 10 settembre dalle 10 alle 19 (fino alle 18 in settembre), offre due tipologie di ingressi, oltre alle combinazioni di abbonamento con MagicLand.

Gatto Baleno, la mascotte della destinazione del divertimento per eccellenza, accoglie il pubblico di tutte le età, anche grazie a una serie di appuntamenti musicali durante l’estate.

Con offerte speciali e un impegno green, il parco si conferma incredibilmente innovativo, tra nuovi show (come Gattobaleno e la festa dei falò alle 16) e uno degli appuntamenti da non perdere, incluso il viaggio nel planetario. A spasso tra i pianeti e con lo sguardo all’insù, il parco diverte con brio e sorprese sempre nuove.

(di Alessandra De Tommasi)