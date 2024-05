Omicidio a Udine, moglie uccide il marito: fermata

di Redazione web

Una moglie ha ucciso il marito verso le 23 a Precenicco, un comune in provincia di Udine a una ventina di chilometri da Lignano. Il fatto sarebbe accaduto nell'abitazione, anche se non ci sono ancora notizie certe su quanto accaduto. Non si conoscono neppure le modalità e neppure l'arma usata per compiere il delitto.

Secondo quanto apprende l'ANSA, la donna sarebbe stata fermata dagli investigatori. Sia lei che il marito sono cittadini italiani, entrambi di circa 40 anni. Sul posto è atteso da un momento all'altro il magistrato di turno della Procura della Repubblica di Udine. Sulla vicenda c'è massimo riserbo da parte degli investigatori, i quali sono al lavoro in queste ore per delineare alcuni dettagli dell'omicidio e le motivazioni dalle quali questo è scaturito. Sul luogo sono arrivati i Carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale. Al momento, come detto, non si conoscono altri dettagli sulla vicenda; le motivazioni all'origine dell'omicidio.







