La Camera di Commercio di Roma diventa ancora più social, aperto il canale Whatsapp: «Uno strumento rapido ed efficace»

di Redazione Web

La Camera di Commercio di Roma ha attivato il suo canale ufficiale su Whatsapp. «Uno strumento di comunicazione, rapido ed efficace, per rimanere sempre aggiornati sulle tante iniziative, attività e opportunità rivolte a imprese e cittadini». L’Istituzione camerale (già attiva su X, Facebook, Instagram, LinkedIn, Threads e YouTube) è la prima in Italia a sperimentare la nuova funzionalità dell'app di messaggistica e sono già centinaia le adesioni raccolte in poche ore.

Come funziona

Gli utenti non possono rispondere ai messaggi dell'amministratore, ma possono inviare un feedback tramite le reazioni. Inoltre, è garantita la privacy per la quale non è possibile vedere l'identità di chi ha effettuato l'accesso al canale. Per seguire il canale della Camera di Commercio di Roma su WhatsApp basta collegarsi a questo link.

Ultimo aggiornamento: Sabato 4 Maggio 2024, 21:24

