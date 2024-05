Alluvioni in Brasile, fiume in piena sfonda e ribalta il ponte autostradale: le immagini impressionanti

Le forti piogge stanno provocando enormi inondazioni nello stato del Rio Grande do Sul, in Brasile. Almeno 39 le vittime ma i dispersi sono ancora tanti. In un video virale sui social si vede un fiume che si ingrossa a tal punto da sfondare e ribaltare un ponte autostradale tra la Base Aérea de Santa Maria e Silveira Martins.

Mentre dalla fine si aprile il sud del Brasile è alle prese con i disagi causati dalle alluvioni, le regioni del centro-ovest e del sud-est del Paese fanno i conti con il protrarsi della quarta ondata di calore del 2024, che porterà a un aumento delle temperature oltre i 35 gradi. Prevista inizialmente tra il 22 e il 25 aprile, questa durerà invece fino al 10 maggio, con il termometro che potrà segnare i 38 gradi di massima in diverse località.

Centinaia di famiglie costrette ad abbandonare le loro abitazioni

Forti temporali hanno colpito in particolare lo stato di Rio Grande do Sul causato danni in 65 municipi. Il vento ha danneggiato edifici e arredo urbano mentre le piogge hanno fatto aumentare il livello di fiumi e torrenti provocando inondazioni che hanno costretto centinaia di famiglie ad abbandonare le proprie case. Numerose frane sono state registrate in tutto il territorio causando l'interruzione della circolazione su molte strade.

Ultimo aggiornamento: Sabato 4 Maggio 2024, 19:43

© RIPRODUZIONE RISERVATA