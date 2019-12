«Ciao Luca», la fiaccolata in ricordo di Luca Sacchi

di Emilio Orlando

Un centinaio di persone ha dato vita alla fiaccolata a cui hanno partecipato i genitori di Luca ed il fratello Federico all'ingresso del parco della Caffarella, in via Macedonia per ricordare Luca Sacchi. C'era anche un grande striscione con la scritta «Ciao Luca», in memoria del giovane personale trainer ucciso con un colpo di pistola il 23 ottobre scorso.

Ieri in tribunale del riesame ha respinto i ricorsi presentati da Anastasiya e Giovanni Princi. Lo ha deciso il tribunale del riesame di Roma che ha respinto le istanze di attenuazione delle misure cautelari presentate dai difensori nell'ambito della vicenda dell'omicidio di Luca Sacchi, il 24enne ucciso con un colpo di pistola alla testa davanti a un pub nella zona di Colli Albani a Roma nella notte tra il 23 e il 24 ottobre scorso. Entrambi sono indagati nell'ambito del tentato acquisto di droga. Le motivazioni saranno depositate entro 45 giorni.



Intanto Valerio del Grosso, in carcere per l’omicidio di Luca Sacchi, a breve racconterà ai pm la sua verità. È quanto è emerso durante il sit in alla Caffarella organizzato dalla famiglia e dagli amici della vittima. A breve, sono annunciati sorprendenti colpi di scena investigativi.

Venerdì 20 Dicembre 2019, 18:09

