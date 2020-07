Lazio-Roma, lo spot del governo sui Btp fa infuriare i tifosi giallorossi: ecco il motivo

Ultimo aggiornamento: Giovedì 2 Luglio 2020, 19:06

Lo spot del governo suiha fatto infuriare il popolo giallororossi. Una “ribellione” quella dei tifosi dellache parte dal social, dove viene sottolineato il richiamo alla Coppa Italia, che il 26 maggio 2013 ha visto vincente la Lazio nella finale derby.Nello spot del ministero delle finanze per i Btp Futura, si vedono diverse scene in cui viene rappresentata un’Italia vincente, fra cui una in cui un bambino esulta davanti alla palla che entra in rete.Tutto bene se non fosse che il calciatore in erba indossa una maglia dai colori biancocelesti su cui campeggia il numero 71 e quel numero ha fatto venire in mente ai tifosi proprio il gol di Lulic al settantunesimo minuto che gli ha strappato la vittoria in Coppa. Una svista che ha fatto arrabbiare i giallorossi (al contrario dei laziali) proprio durante il governo Conte, supporter della Roma.