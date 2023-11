Violenza sulle donne, lezioni di autodifesa con i campioni: l'iniziativa di Italo nei licei romani

di Lorena Loiacono

Contro la violenza di genere con incontri e dibattiti tra psicologi e campioni dello sport ma anche corsi di autodifesa: così Italo, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne del prossimo 25 novembre, coinvolge gli studenti delle scuole di Roma in tematiche tristemente attuali. L’iniziativa, lanciata ieri con i ragazzi del liceo Morgagni, andrà avanti con altri 5 licei. In Italo il 50% dei lavoratori è donna e sono sempre di più le donne macchiniste: «La parità di genere - ha spiegato Gianbattista La Rocca, Amministratore Delegato di Italo - è uno dei nostri valori fondanti.

