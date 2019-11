Lamberto Magnoni, morto a 81 anni il giornalista che fece la storia della cronaca dagli aeroporti di Roma

Lunedì 11 Novembre 2019, 19:44

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Giornalismo romano in: si è spento, all'età di 81 anni,. Oltre ad aver lavorato con le principali testate romane, Magnoni era stato soprattutto lo storico direttore di, l'agenzia di stampa che opera negli aeroporti di Fiumicino e Ciampino., che aveva iniziato giovanissimo la professione giornalistica, era stato collaboratore de Il Messaggero e della Rai, prima di lavorare per quasi 37 anni nella redazione de Il Tempo, dove era diventato Redattore Capo al Servizio Centrale e Assistente del Direttore. Lamberto Magnoni fu soprattutto un pioniere, capace di dirigere per oltre mezzo secolo, fornendo ogni genere di notizia riguardante gliProprio a Telenews,aveva contribuito alla formazione e all'avviamento alla professione di diverse generazioni di giornalisti. Isi svolgeranno mercoledì prossimo, 13 novembre 2019, alle 10.30 presso la chiesa di Gesù Divino Maestro, in via Vittorio Montiglio, a Roma.