Ladro acrobata scoperto dai condomini: 16enne preso a bastonate, salvato dal linciaggio

di Redazione Web

È stato salvato dal linciaggio. Un ladro acrobata ha tentato il colpaccio, arrampicandosi sulla facciata di un palazzo di Ostia, ma qualcosa per lui è andato storto. Il giovane, infatti, è stato scoperto dai condomini e mentre tentava di fuggire è stato pestato.

Appena il ladro ha deciso di rinunciare all’impresa, dopo essersi introdotto in un balcone al primo piano della palazzina, è stato accerchiato e preso a bastonate da alcuni abitanti del palazzo: «Sei un ladro, eh...», avrebbero gridato i presenti, e giù calci, pugni e bastonate.

Molesta due bambine al mare, le mamme lo «linciano» e lo fanno arrestare: l'uomo era in vacanza con la famiglia

Baby ladro di 13 anni ruba zaini e telefonini in spiaggia, i turisti lo prendono a calci e pugni

Ladro acrobata salvato dal linciaggio

A trarre in salvo il ladro sono stati i carabinieri, sollecitati da un collega libero dal servizio.

Quando sono arrivati i militari dell’Arma il ragazzo è malconcio, va subito portato in ospedale, ma lui rifiuta. Allora viene accompagnato in caserma dove viene identificato e denunciato per tentato furto in abitazione.

Ultimo aggiornamento: Sabato 26 Agosto 2023, 18:39

© RIPRODUZIONE RISERVATA