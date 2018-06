La Virtus Roma torna al PalaLottomatica, ma l'Eurobasket e la Roma Volley sono ancora senza casa

Domenica 10 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:39 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

L'annuncio è di quelli che fanno emozionare i tifosi: latorna a giocare al(per i più nostalgici dei tempi del Banco Roma,), in quella che per tanti anni è stata la casa della prima squadra del basket capitolino e che ha visto grandi successi e tremende disfatte. Il trasferimento, forzato dai lavori di ristrutturazione del Palazzetto di Viale Tiziano (per almeno due anni, ma la Virtus si è cautelata sottoscrivendo un accordo per tre stagioni), come già anticipato da Leggo era nell'aria e ieri è diventato ufficiale.In un comunicato sul sito della società, il presidente della Virtus,, dopo aver annunciato un piano di impresa su quattro aree, ha spiegato: «Anche la struttura di gioco è alla base del nuovo corso e in quest’ottica il ritorno al Palazzo conferisce a ciò che stiamo facendo una importanza speciale. Torniamo nel luogo in cui la nostra società ha scritto pagine importanti della storia del basket. L’auspicio è di riportare la Virtus dove merita, con un progetto moderno e ben strutturato».In questo modo, la Virtus Roma ha però 'sfrattato' i cugini dell': sembrava che al PalaLottomatica potessero giocare entrambe le squadre romane di A2, ma così non sarà., presidente della Leonis Roma, ha infatti annunciato senza nascondere una certa amarezza: «Da tempo eravamo in trattativa col Comune, dovevamo andare lì entrambe e stavamo lavorando per abbattere i costi. Avevamo proposto anche di poter giocare entrambe nello stesso turno per via dei tanti eventi che si tengono al PalaLottomatica, ma fino al 2019 c'erano solo tre date disponibili. Una cosa che qualcuno ci dovrà spiegare...».A questo punto, sia l'Eurobasket che lasaranno costrette a cercare delle alternative. Per la squadra capitolina della pallavolo tutto è ancora da definire, mentre sembra che, in caso di lavori ultimati, l'Eurobasket possa andare a disputare le proprie gare interne aldi