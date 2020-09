La storia di Roma vista dai... nasoni

La storia (quasi) centenaria di Villa Gordiani raccontata attraverso i nasoni. Sono proprio le tipiche fontane pubbliche romane i massimi testimoni dello sviluppo e della trasformazione di una storica borgata romana. Proprio all’interno del parco, dal 24 al 27 settembre, tutte le sere alle 20.30, si terrà un nuovo capitolo de ‘I nasoni raccontano’, lo spettacolo itinerante ideato da Fabio Morgan e scritto insieme a Leonardo Ferrari Carissimi.

I nasoni di Villa Gordiani, negli anni ’50, erano l’unica fonte di acqua potabile per gli abitanti della zona e nel corso dei decenni hanno visto passare generazioni su generazioni. Un’occasione, quella dello spettacolo itinerante, per permettere ai più anziani di rivivere il passato e alle nuove generazioni di conoscere la storia di una borgata che ha ispirato Alberto Moravia e Pier Paolo Pasolini. Per partecipare è obbligatoria la prenotazione (lacittaideale171@gmail.com e 0688971117). Ultimo aggiornamento: Martedì 22 Settembre 2020, 02:40

