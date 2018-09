La cena da sogno dei romani? A villa Borghese o al Pincio, con Totti e Belen come camerieri

Giovedì 13 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:47 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Sul prato di Villa Borghese per un picnic in centro città o al Gianicolo per gustarsi il panorama, preferibilmente a cena nel corso del weekend, con i piatti consegnati da fattorini di lusso come Francesco Totti e Belen. Questa è per la maggioranza dei romani la cornice ideale per gustarsi una sosta culinaria, secondo un’indagine Nielsen che McDonald’s ha voluto per avere un’istantanea sul rapporto degli italiani con il food delivery a un anno dall’introduzione del McDelivery, il servizio di consegna a domicilio che nella Capitale nel corso dell’anno in corso ha registrato oltre 150.000 ordinazioni distribuite nei trentuno ristoranti della catena, che fornisce il servizio in collaborazione a Glovo, Uber Eats e Deliveroo.Se nel Paese il fenomeno ha coinvolto 4,1 milioni di persone (fonte: Coldiretti/Censis) con un giro di affari che nel 2017 si è attestato sui 201 milioni di euro (fonte: Osservatorio eCommerce b2c del Politecnico di Milano), a Roma un cittadino su quattro prenota il pranzo, la cena o lo spuntino pomeridiano via app almeno una volta a settimana. I momenti prediletti per la consegna a casa sono le serate con gli amici (45%), la cena in famiglia (40%) e la partita della propria squadra di calcio (34%), con la cena che domina le scelte rispetto a un pranzo ancora poco gettonato (solo il 7%). I venerdì (52%) e il sabato (il 63%) sono i giorni che registrano l’impennata degli ordini, al contrario del lunedì che è la giornata meno ingolfata (11%).Scelto il luogo per consumare - nel verde di Villa Borghese o tra le bellezze che incontra lo sguardo al Pincio (curioso che la consegna sul raccordo anulare mentre si è imbottigliati nel traffico sia al terzo posto delle preferenze dei romani) - per completare una cena da sogno ci vorrebbe che dalla bicicletta scendesse Totti (45%) e dal motorino Belen (23%) per consegnare le pietanze richieste e intrattenersi per qualche minuto con i clienti.Ma quali sono i piatti più richiesti dai romani? E quali novità si aspettano o vorrebbero nel futuro delle consegne di cibo a domicilio? Nel primo caso, per chi si rifornisce da McDonald’s c’è fedeltà verso il Big Mac, il panino preferito dalla metà dei clienti e quello più scelto in assoluto. Quanto al futuro, in cima ai desideri c’è la cena recapitata in finestra direttamente da un drone (54%), mentre un terzo si immagina il teletrasporto per gustarsi l’ordine direttamente nel piatto e una minoranza crede nell’auto senza conducente che ci porterà a spasso per la città e nel fattorino-robot che faccia da corriere e cameriere.