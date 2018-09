Fugge all'alt dei vigili e provoca un incidente. Inseguimento spettacolare ad Ostia - Le Foto

Sabato 15 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 00:39 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Spettacolare inseguimento ad Ostia tra una Alfa Mito e una pattuglia del Gruppo Pronto Intervento Traffico della Polizia Locale di Roma Capitale. Il tutto è accaduto in via Cristoforo Colombo, alle 16 circa, all'altezza di viale della Villa di Plinio a Ostia. Durante l'inseguimento il fuggitivo, un uomo di 48 anni, ha causato un incidente su lungomare Duilio, altezza piazzale Mediterraneo, dove e stato bloccato. Nell'incidente una persona e rimasta ferita ed e stata trasportata al Grassi di Ostia per accertamenti.