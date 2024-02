Incidente sulla pista di kart, ragazzo di 15 anni è grave: trasportato in eliambulanza all' ospedale Bambino Gesù di Roma

Un ragazzo di 15 anni è rimasto gravemente ferito in incidente sulla pista di go kart “Valle del Liri” sulla via Casilina, ad Arce, in provincia di Frosinone. Sul circuito si trovavano diversi veicoli per dei giri di prova quando si è verificato un incidente. A quanto sembra due mezzi si sono toccati e ad avere la peggio è stato il giovane pilota di 15 anni.

Quando sono arrivati i soccorritori dell'Ares 118 - scrive il Messaggero - era cosciente ma per precauzione si è deciso di far intervenire l'eliambulanza che è atterrata direttamente sul circuito. Il 15enne è stato trasortato all'ospedale "Bambino Gesù" di Roma in codice rosso a causa del trauma riportato. Da quanto si apprende, comunque, non corre pericolo di vita. Sono in corso i rilievi dei carabinieri. Illeso il conducente dell'altro mezzo, mentre il test è stato immediatamente sospeso.

