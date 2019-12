Incidente Corso Francia, la mamma di Gaia: «Il suo telefono e le chiavi di casa non sono state ritrovate. Aiuateci»

di Ilaria Del Prete

Lunedì 23 Dicembre 2019, 14:38

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un dolore incontenibile quello delle famiglie di, le due ragazze di 16 anni investite sabato notte a, a Roma. È da stamattina che amici e parenti delle due giovanissime compagne di classe non si allontanano dal punto esatto in cui le due vite sono state spezzate, genitori compresi, come se fissare il luogo in cui tutto è accaduto in una manciata di secondi potesse in qualche modo alleviare lo strazio. C'è chi porta fiori, chi si limita a dire una preghiera, chi lascia un biglietto. È apparso persino uno striscione.Tra il via vai di compagni di classe e amici delle ragazze, c'è anche la mamma di Gaia. La signora non ha la forza né la voglia di farsi riprendere in volto dalle telecamere dei telegiornali, ma all'inviata di SkyTg24 ha affidato un appello: «Le chiavi di casa e il suo telefonino non sono stati ritrovati. Per favore, aiutateci».