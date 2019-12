Camilla Romagnoli, morta nell'incidente di Corso Francia: l'amore per la musica e la fotografia

Lunedì 23 Dicembre 2019, 05:01

Uno degli ultimi autoscatti di, la ritrae sorridente con un pullover di lana bianco con il piglio da ragazza sedicenne di buona famiglia che ha piena dimestichezza con i social.Al momento del selfie era inconsapevole che da lì a poco sarebbe morta travolta da un auto, mentre cercava di attraversareal di fuori dalle strisce pedonali. Insieme a Gaia erano alunne del liceo Classico De Sanctis al Fleming. «Siamo sconvolti per la sua morte ed anche per quella dell' altra ragazza - racconta a Leggo Kevin, un ragazzo del quartiere che frequentava lo stesso liceo. Quando abbiamo saputo che erano loro due siamo corsi sul luogo dell' incidente». Sempre allegra e sorridente, con un futuro pieno di sogni e speranze, era. Al contrario di Gaia non faceva sport. Camilla preferiva di più l'attività intellettuale. Amava la musica, la poesia, la letteratura e la fotografia. Adorava il Natale. Un destino beffardo ha spezzato la sua vita proprio a pochi giorni dalla vigilia.