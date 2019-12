Gaia, investita a corso Francia. Il papà l'ha identificata seduto in sedia a rotelle: anche lui vittima di un incidente

Lunedì 23 Dicembre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Sognava di diventare una campionessa di pallavolo. Aveva cominciato con il canottaggio. I suoi sogni si sono infranti per sempre davanti quel guardrail. Adorava lo sport, a scuola aveva bei voti e si impegnava nello studio come nelle altre attività. Era la prima serata libera delle vacanze. Siamo tutti sconvolti non s può morire mentre si torna a casa dopo una aver passato qualche ora spensierata in un pub di Ponte Milvio».È il ricordo dei compagni di classe che a voce unanime hanno descritto. Viso dolce, lineamenti aggraziati e tratti sinuosi. La tragedia di ieri notte, ha catapultato di nuovo la famiglia in un incubo. Qualche anno fa infatti, un altro grave incidente stradale aveva sconvolto la serenità famigliare.Il padre, che ora vive su una sedia a rotelle, si salvò per miracolo da uno scontro ma rimase paralizzato. Negli anni 80 era stato ufficiale di complemento dei carabinieri. Insieme alla madre di Gaia, era impiegato nel settore delle assicurazioni. Abitavano a Vigna Clara da sempre insieme all'altra figlia di 20 anni.