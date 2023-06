Incidente sull'Appia, scontro auto moto: morto Stefano Subioli, era un medico del Biocampus

di Redazione web

Un medico di 51 anni, Stefano Subioli, è morto in un incidente nel tardo pomeriggio di sabato. L'uomo viaggiava in sella alla sua moto su via Appia, all'altezza del comune di Marino, quando è andato a schiantarsi contro un'auto guidata da un 30enne. Per Subioli non c'è stato nulla da fare: vani i tentativi di rianimazione da parte dei colleghi del 118.

L'incidente

Secondo una prima ricostruzione, la vittima viaggiava in sella alla sua Kawasaki 800 sulla via Appia, in direzione Albano. L'incidente è avvenuto all'altezza del km 22, quando la moto è andata a schiantarsi contro una Honda Civic guidata da un 30enne.

La vittima

Stefano Subioli era residente ad Albano ed era un noto medico del Campus Biomedico di Trigoria. Il mare e le immersioni subacquee le sue passioni.

