Imprese romane in crescita quasi del 2% «Miglior saldo italiano»

Il derby tra Roma e Milano nella classifica delle città italiane con il più alto numero di nuove aziende finisce in pareggio. La Città eterna batte il capoluogo lombardo e diventa, per il 2023, la città italiana con il miglior saldo tra nuove aziende e imprese chiuse con un +8.629, frutto di 26.763 iscrizioni a fronte di 18.134 cessazioni. Il tasso di crescita di Roma è stato pari all'1,91%, (più del doppio rispetto alla media nazionale del +0,70%) ma appena sotto quello di Milano, il migliore in Italia, che ha toccato il 2,10%. Il numero totale delle imprese registrate a fine 2023, a Roma e provincia, è pari a 444.687 unità. Sono dati che smentiscono la proverbiale ed errata convinzione sulla prigrizia imprenditoriale capitolina quelli resi noti ieri dal report Movimprese basato sui numeri delle camere di commercio d'Italia.

