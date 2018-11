Domenica 11 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:16 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Al via la XVII edizione della Settimana della Cultura d’Impresa 2018 con un convegno e visita presso il Museo della Zecca di Roma del Poligrafico dello Stato. La Settimana della Cultura d’impresa è la manifestazione di Confindustria organizzata nel Lazio da Unindustria.Tema dell’incontro “Il valore della realtà industriale italiana attraverso il suo patrimonio culturale e numismatico”, promosso dal Poligrafico per mettere l’accento sulla relazione imprescindibile tra cultura d’impresa e processi di innovazione tecnologica, accompagnati dalla tradizione artistica che da sempre caratterizza la storia del Poligrafico dello Stato.“Siamo orgogliosi - ha spiegato il Presidente del Poligrafico, Domenico Tudini - di ospitare la prima tappa di questa importante iniziativa culturale. L’industria - conclude Tudini - è un driver fondamentale di sviluppo non solo in chiave economico-produttiva, ma anche culturale e sociale e, il Poligrafico, grazie alle alte competenze tecnologiche e alle sue tradizionali capacità artistiche, rappresenta in pieno la sintesi di questi valori”.“Inauguriamo oggi, al Museo della Zecca dello Stato, un luogo di eccezionale interesse storico-artistico, la XVII Settimana della Cultura d’impresa nel Lazio – ha dichiarato Filippo Tortoriello Presidente di Unindustria - Come associazione di rappresentanza del sistema industriale della Regione, abbiamo promosso iniziative che, pur coinvolgendo aziende di ogni dimensione e tipologia produttiva, hanno un obiettivo comune: testimoniare con orgoglio quanto quotidianamente offrono al proprio territorio, producendo valore non solo economico, ma anche sociale, culturale ed identitario. Nel Lazio coesistono imprese eterogenee, per dimensione e vocazione produttiva, da una parte le multinazionali e le grandi imprese nazionali, molte delle quali a vocazione pubblica, e dell’altra piccole e medie realtà imprenditoriali. Le prime vedono la cultura anche come “forza” innovatrice, le seconde sono depositarie di un patrimonio di relazioni, valori e saperi spesso sottovalutato. L’impresa non è solo il luogo in cui l’imprenditore esercita l’attività economica, ma anche l’insieme di tutte le persone che la costituiscono e dei valori di cui queste sono portatrici. Solo ciò – conclude Tortoriello – garantisce quell’equilibrio tra progresso economico e sociale, reale patrimonio d’identità del nostro sistema produttivo”.