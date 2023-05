Gregorio VII, la ciclabile della sindaca Raggi verrà cancellata: largo al tram

di Emiliano Pretto

La pista ciclabile su via Gregorio VII, inaugurata da Virginia Raggi, potrebbe avere i giorni contati. Il percorso potrebbe essere cancellato o radicalmente modificato, anche in vista dell'arrivo del tram Tva. A confermarlo a Leggo sono state fonti capitoline, raggiunte dopo le parole di ieri di Roberto Gualtieri. “Di ciclabili- aveva detto il sindaco- ne abbiamo ereditato alcune che non sono ottimali dal punto di vista delle allocazioni. Stiamo rivedendo le più critiche”.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 19 Maggio 2023, 00:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA