Gratta e vinci, prova a incassare il biglietto falso: assolto in tribunale

Voleva incassare la vincita milionaria di un Gratta e Vinci del tipo Turista per Sempre, ma la serie era un falso. Il fatto avvenne ad Acilia, nel 2015, dove i carabinieri denunciarono per ricettazione e tentata truffa ai danni dello Stato un cittadino italiano di 55 anni. Ma davanti alla nona sezione del tribunale penale di Roma, l'uomo è stato assolto perché il fatto non costituisce reato.

Il pm Mauro Masnaghetti invece aveva chiesto la condanna a due anni di reclusione. L'imputato, già noto alle forze dell'ordine per truffa, si è difeso sostenendo di aver trovato il biglietto vincente in un contenitore che la ricevitoria utilizzava come cestino per i biglietti già grattati da buttare. Ed è stato creduto.



Nel 2017 una 60enne tentò di incassare una finta vincita di 500mila euro con un Gratta e Vinci taroccato. La donna, in trasferta da Verona a Roma per mettere a segno la truffa, venne condannata a quattro mesi di carcere. (E.Orl.)

