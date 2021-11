Giovanni, 73 anni, scomparso a Roma. I figli: «Aiutateci a trovarlo, forse è confuso»

Un uomo di 73 anni, Giovanni Manna, è scomparso da ieri a Roma. L'appello dei figli: «Soffre di Alzheimer e potrebbe essere confuso, aiutateci a ritrovarlo».

L'anziano, che soffre di Alzheimer e potrebbe non ricordare la strada per tornare a casa, manca da ieri, quando si è probabilmente smarrito nei pressi del Policlinico Gemelli. Alto e robusto (1,85 metri per 80 kg e 45 di scarpe), Giovanni Manna è stempiato, ha i baffi bianchi e gli occhiali. Al momento della scomparsa indossava un piumino grigio e jeans scuri, oltre alla fede nuziale portata all'indice.

Giovanni Manna ha con sé la carta d'identità ed il telefono con tanto di caricabatterie, che però al momento risulta spento. I tre figli, Matteo, Nicola e Luca, sono disperati e hanno subito rivolto un appello sui social: «Potrebbe essere molto confuso, aiutateci a ritrovarlo. Scriveteci per qualsiasi novità».

