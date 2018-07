Una ragazza di 28 anni è stata trovata sul letto con tumefazioni e segni di ustioni sul corpo, in un'abitazione di Albano, grosso comune dei Castelli nei pressi di Roma. La giovane è stata soccorsa e immediatamente trasportata in ospedale dove è ricoverata in gravi condizioni in codice rosso. Gli inquirenti ipotizzano un'aggressione. Sulla vicenda stanno indagando i poliziotti della Squadra Mobile di Roma.

Martedì 3 Luglio 2018