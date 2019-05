Riaperta la galleria Giovanni XXIII in direzione Pineta Sacchetti. Pronta la nuova illuminazione a LED

Riapre la galleria Giovanni XXIII, che era stata chiusa lo scorso 8 Aprile per lavori di ammodernamento dell'impianto di illuminazione. La chiusura della galleria di Roma Nord aveva mandato letteralmente in tilt il traffico in quel quadrante della città, rendendo un'inferno anche il più piccolo degli spostamenti in macchina per gli abitanti della zona e non solo. La chiusura, che riguardava il tratto da via Fani a via Pineta Sacchetti, è durata poco meno di un mese e proprio da poche ore si sono conclusi con l'attivazione del nuovo sistema di illuminazione a LED, come annunciato dal Municipio XIV su Facebook.

I lavori, inizialmente previste per quest'estate, erano stati anticipati alle vacanze di Pasqua per un'ulteriore peggioramento del sistema di illuminazione precedente, cosa che metteva a rischio la sicurezza degli automobilisti. Il tunnel parallelo, quello in direzione Foro Italico, verrà chiuso, per lo stesso tipo di intervento, durante l'estate proprio per ridurre al minimo i disagi legati al traffico. Ultimo aggiornamento: 12:57 © RIPRODUZIONE RISERVATA