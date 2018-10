Delitto a Fiumicino, indagato il personal trainer di Maria: sequestrata la palestra

LEGGI ANCHE Delitto di Fiumicino, avviso per omicidio al personal trainer di Maria



Porterebbero alla palestra vicino a casa le ultime tracce di Maria Tanina Momilia, la donna scomparsa domenica e ritrovata morta il giorno seguente in un canale di bonifica di Fiumicino con ferite sulla testa. Sarebbe quello - secondo gli inquirenti - uno degli ultimi luoghi, o forse proprio l'ultimo, in cui ha messo piede la donna prima di morire. E così i carabinieri, su disposizione dell'autorità giudiziaria, hanno messo oggi i sigilli ai locali.All'interno sarebbero state scoperte tracce utili per far luce sull'omicidio della commessa 39enne, madre di due figli. Le indagini si sono fin da subito focalizzate sulle sue frequentazioni. Per l'omicidio c'è un indagato a piede libero. Si tratta del personal trainer con cui Maria Tanina, a quanto ricostruito, si sarebbe incontrata quella mattina. Nei suoi confronti la procura di Civitavecchia non ha emesso al momento alcun fermo. Nelle ultime ore i carabinieri hanno effettuato diversi sopralluoghi anche sul luogo del ritrovamento del cadavere e nell'abitazione dell'uomo.

Altri accertamenti sono in programma sulla sua auto. Dai primi esami sembra che la donna sia stata colpita alla testa con un corpo contundente che al momento non sarebbe stato ritrovato. Probabilmente quando è stata portata nel canale era già morta. A denunciarne la scomparsa era stato il marito dicendo di non avere più sue notizie dalle 10 di domenica. E intanto ieri sera con una veglia familiari, amici e cittadini hanno ricordato Maria Tanina a Fiumicino. Mazzi di fiori bordati di viola, il suo colore preferito, e lumini sono stati lasciati a bordo del ponticello vicino al luogo del rinvenimento del cadavere.

Alla veglia ha partecipato anche l'assessore alle pari opportunità di Fiumicino, Anna Maria Anselmi: «Ho portato il saluto e la vicinanza dell'amministrazione e ho ricordato ai familiari di Maria Tanina che il Comune si costituirà parte civile come è stato deliberato in passato nei casi di reati contro le donne». Alcune associazioni e comitati di Fiumicino hanno deciso di unirsi per raccogliere fondi per aiutare la famiglia a sostenere le spese del funerale. La catena di aiuto solidale si terrà fino a domenica, con punti di raccolta fondi in diverse zone di Fiumicino paese e Isola sacra. Lunedì prossimo le donazioni saranno consegnate ai familiari di Tanina.