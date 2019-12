La discarica di Falcognana non si farà. Raggi: «Una vittoria di tutti». E c'è anche Brunetta

«Questa è una vittoria di tutti. Non solo abbiamo ottenuto di non aprire una discarica a Falcognana, ma anche di non aprire nessuna discarica temporanea a Roma. Abbiamo ottenuto che si lavorasse all'interno di un piano rifiuti regionale e Roma farà la sua parte. Ma non derogando a norme poste a tutela della salute pubblica e norme ambientali». Lo ha detto la sindaca di Roma Virginia Raggi che questa mattina si è recata a Falcognana, una delle aree in cui era stata ventilata, dopo l'ordinanza regionale, la possibilità di realizzare una discarica nell'immediato.



Ieri, invece, è stato raggiunto un accordo tra Comune e Regione che prevede solo una discarica definitiva, da indicare entro fine anno, ma nessun sito provvisorio. Per questo la prima cittadina si è recata questa mattina a Falcognana, dove già nelle scorse settimane, si era compattato il fronte del no alla discarica, per rivendicare i risultati raggiunti. Per Raggi oggi è una «giornata di festa, nessuna discarica temporanea verrà aperta, la città deve ragionare come un'unica comunità. Dobbiamo puntare sulla riduzione dei rifiuti, in modo da avere sempre meno bisogno di impianti di smaltimento e trattamento».



All'assemblea a Falcognana hanno partecipato anche il presidente del Municipio IX Dario D'Innocenti, il capogruppo M5s in Campidoglio, Giuliano Pacetti, il deputato di Forza Italia Renato Brunetta e il capogruppo capitolino di Fratelli d'Italia, Andrea De Priamo.



Sabato 21 Dicembre 2019, 14:38

