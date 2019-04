Il questore chiude la discoteca Factory: «Problemi di ordine pubblico»

Ultimo aggiornamento: 19:57

Chiuso da venerdì 5 aprile e per tutto il weekend il Factory Club, discoteca punto di riferimento per i giovani di Roma Nord, in piazzale dello Stadio Olimpico. Il questore ha disposto la chiusura per problemi di ordine pubblico in base all'articolo 100 del Testo unico delle leggi sulla pubblica sicurezza.I gestori del locale hanno annunciato su Instagram la chiusura «Per problemi burocratici», come si legge nelle Storie. Nella serata di venerdì si sarebbe dovuto esibire dj Ludwig, che ha annunciato il rinvio della serata a venerdì prossimo. «Dispiace tanto anche a me - ha detto su Instagram - ma solo alla morte non c'è rimedio. Ci vedremo la settimana prossima ancora più carichi».