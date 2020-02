Elezioni Roma centro Storico, Mario Adinolfi contro la Raggi: «Il blocco del traffico previsto per domenica rischia di allontanare gli elettori dai seggi»

Ultimo aggiornamento: Venerdì 28 Febbraio 2020, 14:50

, presidente nazionale del1, sottolinea a conclusione della campagna elettorale il valore politico della iniziativa del: «Alle suppletive di domenica sperimenteremo per la prima volta l’aggregazione di molte sigle di ispirazione cristiana attorno al Popolo della Famiglia. Da Convergenza Cristiana a Costruiamo insieme, dalla Dc a Uniti per l’Italia, da Solidarietà a Unione Cristiana, una parte significativa dei cristiani politicamente organizzati si mettono alla prova e chiedono il consenso in alternativa su grandi poli consolidati che una volta al governo hanno dato pessima prova di sé. L’alternativa programmatica cristianamente ispirata, legata ai principi del popolarismo italiano e europeo, avrà da lunedì uno spazio di agibilità politica garantito dal risultato della mia candidatura. Andremo subito avanti definendo le strategie per le amministrative di primavera, tutti insieme».Adinolfi, poi, non ha lesinato accuse alla Sindaca per la decisione di spostare a domenica 1 marzo il blocco del traffico: «Il sindaco- ha tuonato il leader cattolico - ha piazzato per domenica pure il blocco delle auto aggiungendo in ritardo la postilla della libera circolazione per gli elettori con tessera per votare al seguito». Proprio per questo Adinolfi conclude con un appello al voto: «Invitiamo, comunque, i cittadini ad andare alle urne e a scegliere il candidato del Popolo della Famiglia, l’unico nato e cresciuto e residente da sempre nel collegio Roma 1. Sostenere chi ama il territorio è la scelta giusta da compiere domenica”, ha detto Adinolfi che conclude la campagna elettorale del Popolo della Famiglia alle 15 in piazza del Gesù.