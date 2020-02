Il ministro Gualtieri: «Rilanciare il ruolo e il prestigio di Roma Capitale»

Ultimo aggiornamento: Venerdì 28 Febbraio 2020, 08:46

© RIPRODUZIONE RISERVATA

è il candidato del centrosinistra per le elezioni suppletive di domenica nel collegio di Roma centro; infatti dopo cheè diventato commissario europeo il suo seggio è rimasto vacante. Se lo contenderà, tra gli altri, condel M5S escelto dal centrodestra.«Tutto il governo è impegnato per contenere la diffusione del virus e tutelare la salute dei cittadini ma di certo l’impatto negativo sulla nostra economia richiede altrettanta determinazione. Come Mef stiamo mettendo in campo misure che possano sostenere i cittadini e le imprese all’interno dei territori più segnati dai focolai ma anche le aziende dei settori più direttamente colpiti dalle conseguenze della crisi. Nelle prossime ore approveremo in Consiglio dei ministri un primo decreto legge che conterrà anche i primi interventi in questa direzione a cui ne seguirà a breve un secondo. Ci saranno interventi come l’ampliamento del Fondo di Garanzia per garantire liquidità alle Pmi, l’ampliamento della cassa integrazione, il supporto economico all’export italiano, e misure ulteriori che stiamo finalizzando. Parliamo di un pacchetto ampio e significativo».«Per il turismo stiamo predisponendo interventi di sostegno per garantire la liquidità, sostenere l’occupazione e per attutire l’impatto economico del coronavirus».«Il virus richiede il massimo sforzo per il suo contenimento ma allo stesso tempo è necessario trasmettere un messaggio di serenità: l’Italia - e quindi anche la sua Capitale - deve continuare a vivere normalmente. Ricordiamo sempre che la stragrande maggioranza dei contagi è concentrata in due focolai e il 95% delle persone guarisce senza bisogno di cure o con cure leggere».«Io interpreto questa mia candidatura da ministro, l’unico ministro romano del governo, come un segnale di volontà politica a far ripartire una discussione sulla centralità di Roma. La nostra Capitale ha bisogno di risorse, strumenti e poteri adeguati per esercitare il suo ruolo. Quello che accade in tutta Europa da noi è invece un tema rimasto irrisolto: sotto la definizione di Roma Capitale non c’è nulla di concreto».«Il fatto che sul mio nome sia stato trovato un largo accordo unitario delle forze politiche del centrosinistra e la consapevolezza di poter contribuire a rappresentare e sostenere Roma in Parlamento. C’è poi l’opportunità di dare forza a un’azione di governo che, dopo una legge di bilancio che ha evitato l’aumento dell’Iva, deve proseguire con ancora maggiore determinazione la sua azione per la crescita, l’equità, l’ambiente, a partire dal green new deal».«Da ministro non voglio alimentare polemiche anche se la mia posizione è nota. Dico solo che se sarò eletto parlamentare lavorerò per rilanciare il ruolo e il prestigio di Roma».