Elezioni, gelato scontato a chi si presenta con la scheda timbrata: l'iniziativa a Roma

Il voto del 25 settembre è ormai dietro l’angolo e il partito dell’astensionismo pare in grande crescita. A Roma c’è qualcuno che sta provando, con un’iniziativa lodevole, ad aumentare la partecipazione, puntando sull’importanza del voto come evento fondamentale della vita dei cittadini.

Tichetta, una gelateria con due punti vendita, nel quartiere Balduina e a Monte Mario, ha lanciato una promozione a dir poco anomala: un euro di sconto per ogni prodotto acquistato in gelateria per chi, domenica 25 settembre, si presenterà nei due negozi con la scheda elettorale timbrata. Un’iniziativa semplice, per coinvolgere ancora di più i cittadini che avranno esercitato il loro diritto di voto.

“Siamo sempre stati interessati all’aspetto sociale che è alla base della politica: il voto si può sbagliare ma è un diritto e volevamo incentivare, per quanto possibile, le persone a esercitare questo diritto. È un modo per stimolare la partecipazione”, raccontano i titolari, Martina Serravento e Mattia Altobelli.

Tichetta è una realtà giovane e dinamica, come i due titolari, che domenica saranno pronti ad accogliere i clienti muniti di tessera timbrata con un piccolo sconto: “Questa iniziativa l’abbiamo lanciata per la prima volta nel settembre del 2020, la risposta è sempre positiva quando vedi che la persona arriva in gelateria con la scheda elettorale timbrata. A livello anagrafico abbiamo avuto un riscontro abbastanza eterogeneo, ci sono capitati sia i ventenni, sia le famiglie. Noi abbiamo sempre cercato di differenziarci a livello di proposte, perseguendo però un’utilità sociale di fondo: il nostro background è quello di chi si è impegnato a lungo nel sociale, fin dagli anni dell’adolescenza. Siamo sempre stati appassionati di politica, per noi domenica alla chiusura sarà immancabile l’appuntamento con la maratona Mentana. I nostri orari lavorativi ci consentiranno di votare in mattinata, per evitare di avere problemi una volta chiuse le gelaterie”.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 22 Settembre 2022, 19:34

