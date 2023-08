Sai qual è il più antico edificio di Roma? La risposta non è scontata

Roma è sicuramente ricca di reperti storici mozzafiato. Le rovine della Città Eterna continuano ad affiorare ancora oggi in scavi e scoperte sensazionali, ma in molti (probabilmente) non sanno quale sia l'edificio più antico ancora visibile. E la risposta, come spesso accade, non è per nulla scontata...

L'edificio più antico di Roma

L'edificio più longevo è il Tempio di Ercole Vincitore, risalente al 120 a.C.

Fu Marcus Octavius Herennus ad ordinarne la costruzione, poi realizzata dall'architetto Hermodoros di Salamina. Il tempio venne dedicato al culto di Ercole Oleario, protettore del commercio e della transumanza dei greggi.

Rappresentava la potenza del ceto equestre, contrapposta a quella degli optimates di Roma. Nel XII secolo, infatti, il tempio fu trasformato nella chiesa di Santo Stefano delle Carrozze e, dalla metà del XVI secolo, fu dedicato a Santa Maria del Sole.

