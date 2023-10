Un megafono contro la droga: Don Coluccia a Quarticciolo e a San Basilio con le sue passeggiate della legalità

di Sabrina Quartieri

Il megafono, immancabile sotto il braccio, per una nuova passeggiata della legalità. È tornato per strada Don Antonio Coluccia, il prete anti-spaccio che, con le forze dell’ordine, il Presidente della Commissione parlamentare d’inchiesta sulle periferie, onorevole Alessandro Battilocchio, e alcuni membri della Commissione, è impegnato a via Manfredonia al Quarticciolo e a via Carlo Tranfo a San Basilio, per presidiare e contrastare le attività illecite in due aree considerate tra i principali “supermercati della droga” nella Capitale.

«In tutte le piazze di spaccio si riscontra il welfare criminale del narcotraffico, che diventa welfare di prossimità e poi c’è il problema dell’occupazione delle case. Dobbiamo far comprendere che tutti hanno diritto alla casa, le famiglie che ne hanno bisogno vanno aiutate ma nel rispetto delle leggi. Al Quarticciolo poi in tarda serata si vedono anche i bambini a fare le vedette mentre a San Basilio il crimine è un vero e proprio sistema. Un racket che collega il quartiere con quelli di Quarticciolo e Tor Bella Monaca», spiega il don appena arrivato a via Manfredonia, una delle due piazze di spaccio che visiterà questa sera.

Sotto scorta dopo il vile attentato subito e per il rischio che corre con le sue azioni contro l’illegalità, il parroco anti-criminalità definito “infame” dai clan, continua così a predicare il suo “vangelo metropolitano”, rovinando ancora una volta la serata a vedette e pusher, senza piegarsi agli atti intimidatori subiti e mandando i suoi messaggi di speranza al popolo della resistenza, a chi aspetta solo una mano tesa, un’alternativa alla malavita.

Lì, di recente, dopo pochi giorni dalla “passeggiata della legalità” nel quartiere, Don Coluccia, con il sostegno dell’onorevole Battilocchio, ha dato vita a un’iniziativa insolita serale: la lirica del Teatro dell’Opera, per accendere di speranza, anche solo per poche ore, in una delle maggiori piazze di spaccio d’Europa.

