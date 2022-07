Diabolik e gli affari a Ostia: 16 anni a Casamonica, assolto l'avvocato Staniscia

di Emilio Orlando

È finito con una condanna e un'assoluzione il processo di primo grado sulla pax mafiosa di Ostia. I giudici del tribunale collegiale hanno condannato a 16 anni di carcere Salvatore Casamonica e assolto con la formula per non avere commesso il fatto l'avvocato Angelo Staniscia. Tutti e due gli imputati erano accusati di concorso esterno in associazione mafiosa. La Procura, nell'ultima udienza, aveva chiesto 20 anni per Casamonica e 12 e mezzo per il penalista.

Al centro del procedimento, coordinato dall'aggiunto Ilaria Calò e dai sostituti Mario Palazzi e Giovanni Musarò, un accordo siglato in un ristorante di Grottaferrata, nel dicembre del 2017, a cui partecipò anche Fabrizio Piscitelli, alias Diabolik, ucciso a Roma il 7 agosto del 2019.

Per la stessa vicenda è già stata condannata a 6 anni e 8 mesi con rito abbreviato l'avvocato Lucia Gargano. «La giurisdizione funziona. È stato un processo indiziario e quindi in fase di dibattimento è emersa l'assoluta mancanza di elementi idonei a sostenere l'accusa», ha commentato soddisfatto l'avvocato Cesare Placanica, difensore di Staniscia.

