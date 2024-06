«La maestra mi ha chiesto 340 euro per ciò che mio figlio ha rotto durante l'anno a scuola: non è normale, non pagherò»

di Redazione Web

Fare l'insegnante è un lavoro impegnativo e include responsabilità che vanno inevitabilmente oltre ciò che è compreso nello stipendio (per altro non particolarmente alto). Oltre al peso che deriva dalla consapevolezza di influenzare la crescita e la vita di tanti studenti, molti sono spinti dalla passione e finiscono per investire i propri soldi in materiale scolastico di vario tipo per organizzare giochi o lezioni interattive. A tal proposito una mamma, Bri, racconta di una maestra che sembra voler guadagnare un po' del denaro speso chiedendo alla donna un pagamento per gli oggetti danneggiati da suo figlio a scuola.

Bri, pur comprendendo la posizione difficile dell'insegnante, non ha assolutamente intenzione di cedere alla richiesta ed espone la questione in un video pubblicato sui social.

La richiesta della maestra

«La maestra di mio figlio mi ha appena mandato una richiesta di pagamento per tutti questi oggetti che lui avrebbe danneggiato nella sua classe durante l'anno scolastico», dice Bri nel video pubblicato sul suo account TikTok, mostrando lo screenshot della richiesta su Venmo. «Non riesco a credere che sia successo davvero, non mi sembra una cosa che gli insegnanti fanno, di solito».

Oltre al pagamento è arrivata anche una mail a tutti i genitori in cui la questione del "rimborso" è spiegata in maniera più approfondita: «Dato che si sta avvicinando la fine della scuola, volevo far presente un fatto importante riguardo la condizione dell'aula e il danneggiamento e la rottura di alcuni oggetti da parte dei bambini durante l'anno. Come già saprete, le maestre lavorano spesso con un budget e delle risorse limitate. Gran parte del materiale nella classe è stato acquistato con i miei soldi», e sotto c'è una lista con alcuni esempi, tra cui libri, gomme da cancellare e via dicendo.

La mamma ha chiesto di avere una lista degli oggetti danneggiati o rotti, nello specifico, da suo figlio: «mappamondo (120 dollari), giochi educativi e puzzle (pezzi mancanti, 80 dollari), sedia (gamba rotta, 30 dollari), arte (pennelli e colori, 50 dollari), kit di scienze (90 dollari)». Bri non è affatto d'accordo con ciò che è stato incluso: «Per un puzzle 80 dollari? Ma che puzzle ha comprato? E se la sedia si è rotta forse dovrebbero comprarne di più resistenti. Non credo che pagherò e molti genitori sono d'accordo con me».

