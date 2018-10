Cucchi, il presidente dell'VIII Municipio vuole intitolargli una strada

Ilaria Cucchi: «Non accuso l'Arma dei carabinieri ma le singole persone»

«Chiederò di dedicare una strada nel mio municipio a Stefano Cucchi». Lo ha detto il Presidente del Municipio VIII Amedeo Ciaccheri intervenendo all'evento Piazza Grande di Nicola Zingaretti all'ex Dogana a pochi giorni dal colpo di scena nel processo per la morte del giovane romano.Dopo le dichiarazioni del vice brigadiere Francesco Tedesco,che accusa del pestaggio gli altri due colleghi coimputati con lui per omicidio preterienzionale, in prima linea a invocare piena luce sulla vicenda c'è anche il comandante generale dell'Arma dei carabinieri, Giovanni Nistri.