Crolla un pino su due auto in corsa, tragedia sfiorata: chiusa la carreggiata, traffico in tilt

Un pino di grosse dimensioni è caduto, questa mattina poco dopo le 11:30, sulla carreggiata in via Cristoforo Colombo, all'intersezione con Viale Asia a Roma. L'albero, cadendo, ha abbattuto un impianto semaforico e colpito due veicoli, una Volkswagen ed una Dacia.

L'intervento della polizia

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Roma Capitale del IX Gruppo Eur, i carabinieri e gli operatori del 118 ma nessuno dei coinvolti ha necessitato delle cure mediche. Al momento risulta chiusa la carreggiata centrale della via Cristoforo Colombo in direzione Ostia, mentre sono regolarmente aperte le carreggiate laterali della stessa via. Sul posto anche il Servizio Giardini di Roma Capitale.

Ultimo aggiornamento: Martedì 19 Marzo 2024, 14:26

© RIPRODUZIONE RISERVATA