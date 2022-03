Cosa fare a Roma nel weekend con bambini sabato 26 marzo e domenica 27 marzo 2022. Le migliori proposte di divertimento con figli, nipoti e piccoli amici in questo primo weekend di primavera a Roma. Tante attività per sviluppare la creatività dei bambini, alimentare la loro curiosità, divertirli con teatro, colori, laboratori e spettacoli.

Eventi a Roma: cosa fare nel weekend di sabato 26 e domenica 27 marzo 2002

Cosa fare a Roma nel weekend con bambini sabato 26 marzo e domenica 27 marzo 2022

Crazy for kids

Tutte le domeniche, in occasione della mostra Crazy al Chiostro del Bramante, sono previste attività per bambini, dove un educatore accoglierà le famiglie e attraverso una coinvolgente narrazione fornirà gli strumenti per comprendere i linguaggi dell'arte contemporanea. Inoltre, una breve attività laboratoriale permetterà ai partecipanti di rielaborare i contenuti appresi durante l'attività. Al termine dell'evento sarà possibile visitare la mostra in autonomia. Età consigliata dai 4 ai 10 anni. Qui info e biglietti.

Spettacolo di Clownerie

Bretella è un clown determinato a trovare un lavoro, ma i suoi tentativi diventano goffi fallimenti. Grazie però al suo estro, alla sua voglia di giocare e alla sua determinazione, non perde l’entusiasmo e utilizzando gli oggetti di lavoro in maniera insolita, crea situazioni involontariamente comiche e sorprendenti. Grazie all’aiuto di qualche piccolo volontario del pubblico, Bretella riesce a stupire e meravigliare tutto il pubblico con magie e illusioni. Spettacolo domenica 27 Marzo ore 16 e 17.30, prenotazione richiesta a emporiodellearti@yahoo.it

La contadina furba al Teatro Le Maschere

Sabato 26 e domenica 27 marzo, una fiaba che vuole insegnare ai più piccini come l'altruismo e l'intelligenza possano essere messi a servizio degli altri e di sé stessi e che vuole mostrare come l'astuzia, usata a buon fine, possa far nascere il vero amore. Maggiori informazioni sulla pagina Facebook del Teatro Le Maschere.

Mulan, spettacolo per bambini

Arrivano a Roma una serie di spettacoli dedicati ai bambini dai 6 anni in su, che domenica 27 Marzo vedrà rappresentata la leggendaria storia di Mulan. Lo spettacolo è multimediale, con narrazione dal vivo con Lulù e Aurora (ragazze cinesi di seconda generazione), proiezioni, scrittura dei caratteri cinesi, musica e balli. Per partecipare è necessario prenotarsi inviando un’email a info@cinainitalia.com.

Al museo si racconta. L’Ara Pacis

Dopo il successo dei primi due incontri, sabato 26 alle ore 11, il Museo dell’Ara Pacis propone un nuovo appuntamento di letture ad alta voce a cura degli operatori del Servizio Civile Universale, per coinvolgere i piccoli visitatori e le loro famiglie in un’esperienza nuova e stimolante. I bambini, protagonisti dell’iniziativa, accompagnati dalle loro famiglie, partecipano a una visita dell’Ara Pacis diversa dal solito: attraverso la lettura a voce alta, entrano in contatto con le storie scolpite sul monumento e con gli elementi del mondo vegetale e animale rappresentati. Storie, fantasia e immaginazione saranno i protagonisti di questi incontri con l’obiettivo di promuovere il museo dell’Ara Pacis Augustae come luogo di incontro, in costante cambiamento, da riscoprire e ritrovare ogni volta sotto una nuova luce.

La cucina degli scarabocchi

Nel laboratorio “la cucina degli scarabocchi” i bambini diventeranno degli artisti-chef, avranno davanti un piatto vuoto con le posate pronto per essere riempito con un delizioso capolavoro: insalatina di manine, crostata di raggi di sole, spiedini belli e buoni e tanto altro. Matite colorate, una manciata di forme, una presa di ghirigori, una spruzzatina di colore, un pizzico di passione e buona dose di fantasia. Il materiale per il laboratorio sarà fornito dall’Associazione. Appuntamento fissato per sabato 26 marzo ore 10.15, occorre prenotazione a gruppobaobart@gmail.com.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 25 Marzo 2022, 14:58

© RIPRODUZIONE RISERVATA