Eventi a Roma: cosa fare nel weekend di sabato 26 e domenica 27 marzo 2002 Ultimo fine settimana di marzo e primo di questa primavera 2022, tra l'altro nel passaggio dall'ora solare a quella legale, che ci consentirà di godere di un'ora in più nel tardo pomeriggio. Ecco tutte le occasioni di divertimento e svago per i prossimi giorni nella capitale.

Cosa fare a Roma nel weekend di sabato 26 e domenica 27 marzo 2002

Giornate FAI di Primavera.

Il più importante evento dedicato al patrimonio culturale e paesaggistico del nostro paese, giunto alla 30° edizione che torna nella sua tradizionale collocazione temporale, il primo weekend di primavera, con 700 luoghi in tutta Italia, solitamente inaccessibili o poco conosciuti in 400 città. A roma i luoghi aperti saranno: l'Accademia dei Lincei, Palazzo Colonna, Casini dell'Aurora Ludovisi, Chiesa dei santi Sergio e Bacco degli Ucraini, Complesso ospedaliero San Giovanni - Addolorata, Parco Villa Gregoriana - Tivoli, Santuario di Santa Maria della Rotonda e Museo Diocesano, sede del centro simulazione e validazione dell'esercito - Civitavecchia. Clicca qui per tutti i luoghi Fai.

Sexy & Indecise al Manzoni



Una grande amicizia, nata negli anni 80 e poi interrotta, per le tre protagoniste della storia, Patrizia Pellegrino, Milena Miconi, Matilde Brandi, che sul palco del Teatro Manzoni fino al 17 aprile, portano in scena Sexy & Indecise, spettacolo che ruota attorno a questo legame speciale, smarrito per trenta anni a causa delle vicissitudini della vita. Pat, Milly e Fede un tempo erano grandi amiche. Un tempo quando tutto era ancora possibile e il loro rapporto, nato sui banchi di scuola, era solido e solidale, nonostante le divergenze caratteriali. I loro sogni e le speranze hanno fatto poi i conti con la vita. Eppure il destino le ha fatte ritrovare. Clicca qui per le info.

Vintage Market a Piazza Ragusa

Il 26 e 27 marzo, un evento all'insegna del vintage, del riciclo e della sostenibilità all'interno dell’ex-deposito Atac di Piazza Ragusa, dove ci saranno gli espositori che venderanno oggetti ed abbigliamento vintage, artisti e illustratori, home decor, vinili, libri, fiori e laboratori per bambini nell'area kids. Da mangiare ci saranno anche il Fad Burger e Bistrot di Centocelle e il Mun Sushi Bar, con proposte dalla colazione all'aperitivo.

Nino D'Angelo all'Auditorium Conciliazione

Il poeta che non sa parlare, in tournèe canterà i successi che lo hanno accompagnato nel corso della sua carriera, occasione per raccontarsi a tutto tondo, rivelando anche alcuni aneddoti divertenti della sua vita. "Il poeta che non sa parlare" sarà anche un album e un libro che racconterà episodi privati della vita di Nino D'Angelo, come per esempio quando parlerà del padre, il suo primo falsario. Clicca qui per tutte le info.

Tulipark a Centocelle

Dopo due anni complessi, il 2020 con chiusura obbligata e il 2021 con un'inaugurazione all'insegna delle restrizioni, apre finalmente Tulipark - il giardino olandese più grande d'Italia - con migliaia di tulipani colorati, circa 107 varietà, da poter ammirare e cogliere con il metodo "You-Pick" che già nelle scorse edizioni ha appassionato i visitatori. Un self-service di colori, per cogliere e portare a casa i tulipani che più piacciono. Qui i ticket.

Max Maglione al Teatro Golden



Il racconto in musica di uno spaccato di vita, quella che appartiene ad ognuno di noi, quella che ci ha travolto soprattutto in questi ultimi anni. Max Maglione in scena al Teatro Golden, fino al 3 aprile, con lo show “Metà di me Tour 2022”, un ponte tra la magia dello spettacolo e la necessità di contribuire al sostegno di una causa solidale a cui l’artista tiene molto: i progetti dell’associazione Peter Pan Odv Roma, dal 1994 al fianco dei bambini e degli adolescenti malati di cancro e delle loro famiglie, garantendo loro una casa e tutto il supporto necessario. Un concentrato di musica, divertimento e solidarietà saranno i protagonisti delle serate che vedranno Maglione portare sul palco, con tutta la sua energia positiva, l’opera teatrale tratta dall’omonimo cd inciso con la straordinaria partecipazione di Fabrizio Bosso, il trombettista jazz di fama internazionale e autentico orgoglio italiano. Qui tutte le info.

Mamma...zzo!!! al Teatro 7 off

Con la maternità cambia tutto: il ristorante deve avere per forza un clown all’ingresso, il cinema è solo una serie infinita di ere glaciali, la canzone che canticchi sempre è la sigla di Peppa Pig e il massimo della sessualità che rimane con tuo marito, è un abbraccio voluttuoso nell’intimità dell'alcova...stando ben attenti però a non schiacciare quel bambino che da quando è nato, dorme fisso in mezzo a voi. Federica Cifola, nello suo spettacolo, ironizzerà sul ruolo di madre, ponendosi dubbi e inquietanti interrogativi, analizzando anche i percorsi di alcune mamme famose della storia, della politica e dell’attualità: dalla mamma di Nerone alle prese con un bambino “focoso”, alla mamma di Renzi alle prese con un figlio che rottamava i vecchi giocattoli. Fino al 27 marzo, qui le info.

La mostra "Cursus honorum. Il governo di Roma prima di Cesare"

Ospitata ai Musei Capitolini, fino al 2 ottobre è incentrata sulle cariche pubbliche dei magistrati di età repubblicana, il cursus honorum, aspetto fondamentale della vita politica di Roma antica. Protagonisti di questo racconto sono cinque personaggi anonimi raffigurati da altrettante statue che fungono da narratori di eccezione. Con l’aiuto di queste guide particolari, ai visitatori saranno ricordati episodi di guerra e conquiste che segnarono tappe fondamentali nella storia dell’espansione di Roma.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 25 Marzo 2022, 12:16

© RIPRODUZIONE RISERVATA