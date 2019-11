Cosa fare a Roma nel fine settimana: tutti gli eventi di sabato 30 novembre e domenica 1° dicembre

Venerdì 29 Novembre 2019, 12:41

Fine settimana a cavallo di novembre e dicembre a Roma, ecco alcuni dei principali eventi che si terrano nel weekend: cosa fare a Roma sabato 30 novembre e domenica 1° dicembre.Tra le possibilità del week-end la degustazione di salumi rari al Wegil, la fiera dei prodotti artigianali al PratiBus District, tanta musica tra Roma Jazz Festival e colonne sonore del cinema all'Ex-Guido Reni, mentre al teatro Tor Bella Monaca la favola del brutto anatroccolo. Il Natale infine è protagonista nel parco di Ariccia e nel borgo di Collalto Sabino.I migliori salumi italiani si mettono in mostra al WEGIL, sabato e domenica, viene inaugurata la manifestazione dedicata a chi non può fare a meno di mettere i salumi in tavola, con un occhio particolare a quelli più rari, meno presenti sui banchi della grande distribuzione. L'evento che arriva nella capitale è alla prima edizione, ed è organizzato da La Pecora Nera Editore, casa editrice specializzata in guide enogastronomiche. Per accedere a Salum'E', c'è un biglietto di 5 euro che permette di assaggiare i migliori prodotti dell'arte norcina, provenienti dalle regioni italiane ed ovviamente di acquistare il salume direttamente dal produttore. Per ogni informazione, questa la pagina Facebook di riferimento.Il PratiBus district, location post-industriale nel quartiere Prati, si trasforma in una fiera dove l'artigianato made in Italy è il protagonista per tutto il week-end. Sono circa 120 i brand presenti al Wave Market Fair che portano i loro prodotti innovativi di design, ma anche quelli tradizionali figli di un artigianato di cui l'Italia è ricca in ogni regione. I visitatori avranno la possibilità d'immergersi nei 5000 mq del PratiBus district per conoscere giovani creativi, acquistare prodotti fatti a mano, magari cercando un regalo di Natale che sia più originale. L'evento consente anche l'accesso agli animali, e prevede un ticket d'ingresso. Per ogni informazione su orari e prezzi, questo è il sito Ariccia, la cittadina alle porte di Roma celebre per la sua porchetta, si accende in vista del Natale, con luminarie ed atomsfere da fiaba. Fino al 12 gennaio, Parco Chigi, diventa il luogo delle meraviglie e dello stupore, con giochi, attrazioni e tante iniziative penate per i bambini e per i loro accompagnatori adulti. Tra i vari personaggi del parco magico, non possono mancare i personaggi di casa Disney, ovviamente Babbo Natale in persona ad attendere lettere e richieste dei più piccoli. Per le informazioni sugli orari di accesso al parco, cliccare qui Alcuni appuntamenti musicali in diverse location della città. Sabato 30 novembre alle 21 all’Ex Caserma Guido Reni, Maurizio Morgantini dirigerà il live Movies in concert, le migliori colonne sonore dei film, alle ore 19, invece, presso la Chiesa di San Leonardo da Porto Maurizio ad Acilia sarà in concerto il maestro Mauro Squillante con Rivisitazione Musiche del ‘600 di Cima, Anonimo, Falconieri, Frescobaldi, Vitale e Fontana. Ultimi eventi per Roma Jazz Festival a cura di International Music Festival Foundation: il 29 novembre alle ore 21 la cantante portoghese Carmen Souza si esibirà nel live The silver messengers, mentre il 1 dicembre sullo stesso palco alle ore 21, Paolo Fresu, Richard Galliano e Jan Lundgren saranno in concerto con Mare nostrum. Questo il link di Roma Jazz Festival Un classico delle favole, dalla penna del celebre scrittore danese Hans Christian Andersen, Il brutto anatroccolo arriva al Teatro Tor Bella Monaca, fino al 1 dicembre. Uno spettacolo che racconta la diversità e l'accettazione attraverso la semplicità di una favola universale, quel brutto anatroccolo, che dopo un percorso di fuga e coraggio, trova il suo posto nel mondo, accettandosi per quello che è. Lo spettacolo, un mix di recitazione e coreografie, è stato ideato da Patrizia Cavola e Ivan Truol e vede in scena un gruppo di attori tra cui Stefania Di Donato e Valeria Loprieno. Per conoscere gli orari degli spettacoli, il costo dei biglietti e come acquistarli, questo è il sito del teatro. Uno dei borghi più belli del Lazio si colora della meraviglia del Natale. A Collalto Sabino, 40 minuti da Roma, vicino al bellissimo Lago del Turano, domenica 1° dicembre arrivano i mercatini natalizi ospitati nelle cantine del borgo medioevale con artigiani e piccoli produttori. Sotto al Castello Baronale, che per l'occasione sarà aperto ad una visita guidata, i vicoli del piccolo borgo si animeranno di zampognari, piccoli asinelli che faranno da cornice alla casa di Babbo Natale, che aspetta i più piccoli dentro una piccola cantina. Tanti i prodotti gastronomici, tutti locali, da assaggiare passeggiando per le vie del paese. Questo il link della manifestazione.