Cosa fare a Roma con bambini nel weekend sabato 25 e domenica 26 giugno

Il Museo delle carrozze d’epoca

Domenica 26 giugno 2022 il bellissimo e poco conosciuto museo delle carrozze d'epoca apre le porte a un’avventurosa caccia al tesoro per ragazzi. Un’avventura tra bighe romane e aurighi, la regina Ginevra e la sua carrozza medievale e ancora Dame, galantuomini e lo stesso Sherlock Holmes pronti per darvi l'indizio decisivo, oppure per lanciarvi un enigma. Starà ai ragazzi, carrozza dopo carrozza, cogliere tutti gli indizi per arrivare al forziere più prezioso della Caccia al tesoro tra le carrozze d’epoca. È un'avventura per bambini, ragazzi e genitori avventurosi. Prenotazione obbligatoria a carrozzedepocastaff@gmail.com

Disney. L’arte di raccontare senza tempo

Da Biancaneve a Frozen, da Robin Hood alla Sirenetta, da Pinocchio alla Spada nella roccia: una mostra per scoprire come sono nate le storie che hanno dato forma alla fantasia di generazioni, senza mai perdere un briciolo della loro magia. Palazzo Barberini ospita la mostra "Disney. L’arte di raccontare senza tempo". In mostra il visitatore potrà ripercorrere l’elaborazione dell’intero processo creativo dietro le quinte di un racconto Disney, dai primi bozzetti, fino all'animazione digitale. Attraverso postazioni interattive e un allestimento che evoca gli scenari dei grandi capolavori dell’animazione Disney, sarà lo stesso percorso di visita a fornire i ferri del mestiere di ogni grande storyteller. Sala dopo sala ognuno potrà sperimentare gli elementi strutturali fondamentali per dare vita a qualsiasi narrazione fino a provare l’emozione di immedesimarsi nel lavoro di un artista dell’animazione attraverso le stesse tecniche dei Disney Studios.

Explora, il Museo dei Bambini con A. A. A. Accessible Art for All

Da venerdì 24 a domenica 26 sono in programma laboratori e attività dedicate alla sostenibilità ambientale. Si chiama Bee happy, l'esperienza giocata di programmazione con piccoli robot, dedicata alla sostenibilità. Un percorso in cui simpatiche apette sono protagoniste di curiose avventure nell’ambiente, un mare di creatività, spazio dedicato alla realizzazione di creature animate che prendono vita con l’aiuto di un’installazione digitale nell’ambiente virtuale del fondale marino. Modalità di partecipazione: ingresso al Museo con acquisto obbligatorio online.

Shrek al Cinema in piazza

Una serata per famiglie e bambini è in programma venerdì 24 giugno nell'arena Monte Ciocci de Il Cinema in piazza. Nel parco, in zona Valle Aurelia, alle 21,15, sarà proiettato il film d'animazione Shrek. L'ingresso è sempre gratuito e non è necessaria la prenotazione.

