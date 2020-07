Virus, a Roma positiva una donna in arrivo da Londra. Ieri tre nuovi casi. Nel Lazio scoperti 9 nuovi contagiati, 2 morti

Coronavirus a Roma, il bollettino del primo giorno di luglio parla di tre casi registrati in città, tra cui una donna del Bangladesh rientrata da Londra. Nel Lazio, complessivamente, si sono registrati 2 morti e 9 positivi al Covid-19. Per la precisione - come riferito dalla Regione Lazio - nella Asl Roma 1 si è verificato il caso di una donna di rientro da Londra (dove è residente), positiva al test sierologico: attivate le procedure del contact tracing internazionale. Nella Asl Roma 2 un nuovo caso positivo è una donna di nazionalità Bangladesh riferita ad un cluster familiare già noto. Nella Asl Roma 6 si sono registrati quattro nuovi casi e - nello specifico - due fanno riferimento al cluster familiare noto tra Anzio e Ardea. Ultimo aggiornamento: Giovedì 2 Luglio 2020, 08:00

