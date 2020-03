Coronavirus a Pomezia, chiuso il liceo Pascal: positivo il papà di un alunno, in 1.200 a casa

«Si comunica che è stato accertato un caso positivo al Coronavirus del padre di uno studente dell'istituto Pascal di Pomezia, attualmente ricoverato allo Spallanzani di Roma. Sono in corso gli accertamenti sui familiari» si legge in una nota su Facebook del comune di Pomezia, precisando che la chiusura del liceo è stata decisa «in via precauzionale». «Si informa la cittadinanza che si sta predisponendo, in via precauzionale, la chiusura della scuola - prosegue la nota - Si raccomanda di evitare allarmismi. Seguiranno aggiornamenti».



«In via precauzionale, è stata predisposta dal Sindaco la chiusura del nostro Liceo. Gli studenti che oggi erano presenti a scuola sono ritornati al loro domicilio dopo formale autorizzazione dei genitori all'uscita». Lo comunica la dirigenza scolastica del liceo Pascal di Pomezia chiuso a scopo precauzionale per Coronavirus. «I docenti e il personale Ata non dovranno recarsi a scuola a partire dalla data odierna. Sono state attivate dall'autorità sanitaria tutte le cautele e le procedure previste, pertanto si raccomanda di evitare inutili allarmismi», conclude la dirigenza. Il liceo, classico-linguistico-scientifico, conta circa 1200 alunni e comprende un bacino di studenti molto ampio, dal litorale fino si castelli romani.

Un liceo alle porte di Roma e stato chiuso «a scopo precauzionale» per coronavirus . È quanto si apprende dallo stessoche si trova a Pomezia in provincia di. Secondo quanto si apprende, il padre di uno studente che frequenta l'istituto avrebbe avuto sintomi riconducibili al coronavirus e per questo motivo la dirigenza ha deciso, in via preventiva, di fermare oggi le lezioni.