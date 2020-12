Coronavirus nel Lazio, il bollettino di oggi, 21 dicembre 2020: 1205 nuovi casi e 42 morti

Coronavirus nel Lazio, il bollettino di oggi, 21 dicembre 2020: sono 1205 i nuovi casi positivi (511 a Roma città) con 12.237 tamponi processati. I nuovi decessi in un giorno sono 42, i guariti 1451.

Sono questi i principali dati del contagio nel Lazio, che ha raggiunto e superato i 150mila casi da inizio pandemia. Sale leggermente il tasso di positività, che raggiunge il 9%. In netto calo i ricoverati, 64 in meno rispetto a ieri, mentre aumenta di uno il numero dei pazienti in terapia intensiva (con 14 nuovi ingressi giornalieri).

Questi i dati delle singole Asl del Lazio:

Nella Asl Roma 1 sono 191 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Otto casi sono ricoveri. Si registrano dieci decessi di 67, 74, 76, 78, 79, 82 84, 86, 88 e 97 anni con patologie.

Nella Asl Roma 2 sono 253 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Centocinque sono i casi su segnalazione del medico di medicina generale. Si registrano tredici decessi di 56, 73, 75, 75, 78, 79, 80, 81, 82, 84, 90, 92 e 94 anni con patologie.

Nella Asl Roma 3 sono 67 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano quattro decessi di 51, 66, 71 e 86 anni con patologie.

Nella Asl Roma 4 sono 31 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto.

Nella Asl Roma 5 sono 119 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano quattro decessi di 75, 81, 82 e 83 anni con patologie.

Nella Asl Roma 6 sono 168 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Trentanove i casi con link a RSA Angeli Custodi di Nettuno, in corso l’indagine epidemiologica. Si registrano cinque decessi di 56, 75, 80, 84 e 95 anni con patologie.

Nella Asl di Latina sono 191 i nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano due decessi con patologie.

Nella Asl di Frosinone si registrano 39 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio, contatti di un caso già noto o con link familiare. Si registrano due decessi con patologie.

Nella Asl di Viterbo si registrano 87 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra un decesso con patologie.

Nella Asl di Rieti si registrano 59 casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra un decesso con patologie.

Gli attuali positivi nel Lazio sono 76.492, di cui 73.465 in isolamento, 2720 ricoverati e 307 in terapia intensiva. Da inizio emergenza processati 2.577.902 tamponi e accertati 150.223 casi, con 3334 deceduti e 70.397 guariti.

