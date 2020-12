Coronavirus in Italia, il bollettino di lunedì 21 dicembre. I dati di oggi alle 17

Coronavirus in Italia, il bollettino di lunedì 21 dicembre del Ministero della Salute: i dati dopo le 17 su Leggo.it a questa pagina. In attesa dei numeri ufficiali su contagi e decessi da parte del Ministero della Salute, a preoccupare oggi nel dibattito sull'emergenza sanitaria è la variante del virus trovata in Gran Bretagna. Nulla di nuovo secondo lo Spallanzani, che ha sottolineato come la versione attuale del virus (quella post estate) sia già una mutazione venuta dalla Spagna.

Dai singoli bollettini regionali arrivano i primi dati. In Veneto i nuovi positivi sono 2.583 (con 47 morti), in Toscana 452 (con 34 decessi).

+++IL BOLLETTINO NAZIONALE ALLE 17+++

Ultimo aggiornamento: Lunedì 21 Dicembre 2020, 15:41

© RIPRODUZIONE RISERVATA