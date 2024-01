Colpo in una gioielleria dei Parioli: rubati 20 orologi e trentamila euro

di Mario Antoni

Quando sono entrati in azione, hanno agito come il commando dei “Vampiri d'Oro”. Un furto milionario degno della banda "Pink Panthers", quello messo a segno nella rivendita specializzata in orologi di lusso ai Parioli. I malviventi, approfittando della chiusura pomeridiana, hanno fatto irruzione nel locali delle gioielleria, di via Paolo Frisi, tagliando una finestra e una grata del retrobottega. Nessuno dei residenti ha visto o sentito nulla. Una volta all'interno della prestigiosa gioielleria, hanno portato via dieci orologi della Rolex e dieci Patek Philippe, oltre a trentamila euro in contanti.

Dopo la scoperta dell'ingente razzia, i titolari dell'attività commerciale hanno chiamato la polizia. Per i rilievi, oltre al distretto Salario Parioli, è intervenuta la scientifica per i rilievi, con il commissariato Villa Glori. Le indagini, per il momento, appaiono in salita, perché i malviventi non avrebbero lasciato tracce che potrebbero portare alla loro identificazione.

Gli investigatori, coordinati dal pool dei reati contro il patrimonio della procura della Repubblica di Roma, hanno raccolto e acquisito le immagini di videosorveglianza delle telecamere della zona, soprattutto quelle di viale Parioli dove affaccia la vetrina. Nei giorni o nelle ore precedenti al furto, non si esclude che un emissario della banda possa aver compiuto dei sopralluoghi, comunicando ai complici gli spostamenti del personale della rivendita, che non si esclude possa essere stato pedinato. Al vaglio anche l'esame delle celle telefoniche.

Mercoledì 10 Gennaio 2024, 06:55

