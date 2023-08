Travis Scott, la direttrice del parco archeologico: «Parere negativo ai concerti rock al Circo Massimo»

Il Circo Massimo è un monumento e, in quanto tale, va rispettato. Per questo non verrà più dato parere favorevole all'uso dell'area per i concerti rock. La direttrice del Parco Archeologico del Colosseo, Alfonsina Russo, interviene all'indomani dello spettacolo del rapper Travis Scott che ha richiamato oltre 60mila persone che hanno ballato e saltato per tutta la sera tanto che molti si sono lamentati dell'effetto-terremoto prodotto dallo show. «Visto quello che è successo, anche in relazione alla pubblica incolumità e alla conservazione e tutela del patrimonio archeologico, - spiega la Russo all'AdnKronos - noi daremo parere negativo a questo tipo di eventi. Personalmente ritengo che il Circo Massimo sia un monumento e in quanto tale debba essere rispettato e debba ospitare solo ed esclusivamente concerti di un certo tipo, come l'opera, il balletto. Spettacoli di musica ma non concerti rock che a mio avviso devono essere trasferiti negli spazi preposti ossia negli stadi».

La richiesta di concedere lo spazio per il concerto, racconta la Russo, «è arrivata all'inizio di agosto ed è stato fatto il tavolo tecnico.

Ultimo aggiornamento: Martedì 8 Agosto 2023, 21:27

