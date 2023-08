Travis Scott accende il Circo Massimo e trasforma Roma nella capitale mondiale della musica

di Redazione web

Travis Scott ha trasformato Roma nella capitale mondiale della musica. Con un’incredibile performance - nell’evento organizzato da Live Nation in collaborazione con The Base - il rapper ha esaltato l’oceano di fan provenienti da tutto il pianeta che hanno riempito il Circo Massimo.

Un concerto-evento che tutto il mondo attendeva, realizzato grazie ad uno sforzo produttivo senza precedenti che ha permesso la realizzazione di uno show in pochi giorni grazie alla sinergia con l’altro grande evento oceanico al Circo Massimo degli Imagine Dragons (l’evento capitolino con il maggiore numero di spettatori della stagione) e diffuso in tutto il globo terreste.

Il primo live di Travis Scott dopo l’uscita dell’attesissimo nuovo album da record Utopia. Uno show destinato ad entrare nella storia della musica per il quale l’Artista ha scelto la venue capitolina dove si sono esibiti i più grandi nomi della musica di sempre. Un filo diretto con CIRCUS MAXIMUS, il film-evento che accompagna l’uscita del disco, facendo guadagnare al rapper statunitense il soprannome di vero e proprio “gladiatore dell’hip hop”.

A coronare la già incredibile serata, l’arrivo a sorpresa di Kanye West, star mondiale del rap contemporaneo (vero mentore, scopritore e primo produttore di Scott) che ha reso ancor più prezioso il momento duettando in una magica performance inaspettata.

Il concerto chiude un’incredibile stagione di musica live che ha visto l’Italia tra i palchi preferiti dai più importanti artisti internazionali, con una partecipazione del pubblico da record che ha abbondantemente superato i numeri pre pandemia. Sempre Travis Scott a fine giugno ha infatti scelto gli Idays di Milano per un altro show memorabile andato sold out in 24 ore.

La serata si è svolta al meglio grazie al coordinamento e alla cooperazione tra istituzioni, forze dell’ordine e gli organizzatori Live Nation affiancati dal local promoter The Base. Il lavoro coordinato e congiunto ha fatto sì che anche i momenti di tensione che si sono registrati la scorsa notte a causa di pochi irresponsabili e che avrebbero potuto trasformarsi in potenziale pericolo sono stati gestiti al meglio con professionalità e tempestività e scongiurati grazie alla perfetta macchina organizzativa e di sicurezza predisposta, come accade in ogni grande e piccolo evento.

Il concerto di Travis Scott al Circo Massimo entra di diritto fra i più importanti momenti musicali di questo millennio, portando l’Italia e Roma sul tetto della musica mondiale. Live Nation Italia e The Base ringraziano l’Artista per l’incredibile evento, le istituzioni capitoline perla disponibilità e il lavoro svolto assieme e il pubblico italiano per essere tra i migliori al mondo.

